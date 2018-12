Túnel longitudinal da Via Expressa é liberado para o trânsito

O tráfego de veículos no túnel longitudinal da Via Expressa, construído na Avenida Almirante Henrique Sabóia, no trecho entre as Avenidas Padre Antônio Tomás e Santos Dumont, no bairro Papicu (Regional II), está liberado, permitindo a passagem de veículos e facilitando o trânsito. A entrega da obra aconteceu na manhã deste sábado (22).

Na ocasião, o governador Camilo Santana garantiu que o trecho vai permitir uma maior fluidez ao trânsito e também conferir agilidade a outras obras. “Esse é um dos maiores importantes corredores para o setor hoteleiro da cidade. Como o nome já diz, se chama Via Expressa pois exige rapidez. Essa obra vai garantir com que as pessoas tenham uma mobilidade maior e melhor. Fortaleza está se tornando cada vez mais referência em termos de mobilidade urbana. O túnel vai ajudar muito as obras do VLT e a tendência é que nos próximos anos tenhamos o maior trecho metroviário de uma capital no país”.

O túnel longitudinal possui 370m de comprimento, com 74m cobertos, além de quatro faixas de tráfego (sendo duas por sentindo), pista em concreto, ciclovia, iluminação em LED, revestimentos com placa cimentícia e colunas com chapas em alumínio, sendo o primeiro equipamento de infraestrutura a receber esse novo tipo de acabamento.

O novo equipamento teve todas as faixas de tráfego liberadas, em ambos os sentidos da via possibilitando mais agilidade, sem interferências entre a passagem da linha férrea e os veículos.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Raul Araújo, prestou homenagem ao professor Wagner Barreira, que dá nome à obra. “Ao participar orgulhosamente desta inauguração, falando em nome do homenageado, quero agradecer a honraria dos gestores que aprovaram a entrega desse túnel. Wagner Barreira era apreciador da melhor doutrina, passava o dia aprofundando os densos conhecimentos. Professor que a todos conquistava pela naturalidade como acolhia. Hoje é merecedor desta belíssima obra que interage com tantas outras, facilitando a vida dos fortalezenses e dos visitantes da nossa capital”.

Mudanças no trânsito

Além da liberação do tráfego no túnel longitudinal, será permitido ainda o acesso de veículos à alça de retorno construída sobre o túnel da Av. Padre Antônio Tomás. Com isso, os veículos que seguem da Cidade 2000 poderão acessar à Av. Engenheiro Santana Júnior pelo novo retorno ou seguir na Av. dos Jangadeiros, dobrando à direita.

Com a mudança, os condutores que precisavam pegar o desvio da R. Tertuliano Potiguara e Av. Engenheiro Santana Júnior, poderão seguir em frente, utilizando o túnel, para ter acesso à Av. Abolição. Além disso, o acesso à Av. dos Jangadeiros estará liberado, ou seja, quem vem do Aeroporto em direção à Av. Abolição e deseja ter acesso à Av. Dom Luís ou Av. Santos Dumont, poderá seguir pela Av. dos Jangadeiros.

Com Governo do Estado