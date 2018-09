Tutorial explica como utilizar aplicativo de consulta processual do TJCE

Para facilitar o acesso da população ao aplicativo CPM (Consulta Processual Mobile), que realiza consulta processual, foi disponibilizado tutorial explicando como instalar e utilizar a ferramenta no smatphone ou tablet.

Inicialmente, o usuário deve acessar a loja de aplicativos de acordo com o sistema operacional utilizado, Play Store, para Android, ou Apple Store, para IOS. Em seguida, no sistema de busca da loja virtual pesquise pelo nome “Consulta Processual TJCE”. Depois verifique se o aplicativo é o oferecido pelo Tribunal de Justiça do Ceará e então clique em “Instalar”.

Na página inicial do programa, que é gratuito, será possível realizar a consulta por meio do número do processo ou do nome da parte, se não houver segredo de justiça. Lá, serão visualizadas informações sobre data de protocolo, data de distribuição, localização, classe, assunto principal, situação, além de todas as movimentações do processo, seja no 1º ou 2º Grau.

A ferramenta foi desenvolvida pelas Secretarias Judiciária (Sejud) e de Tecnologia da Informação (Setin) do Tribunal do Justiça do Ceará. O objetivo é ampliar e facilitar o acesso do cidadão ao Judiciário cearense.

Com informação do TJCE