TV em luto: Morre Miguel Dias, Diretor-presidente do Grupo Cidade

Morreu na madrugada desta terça-feira, 20, em Fortaleza, o empresário Miguel Dias, Diretor do Grupo Cidade de Comunicação. Miguel, 66 anos, passou mal na madrugada, foi levado ao hospital e, em seguida, chegou a óbito. Abalados com a notícia, familiares ainda não se pronunciaram sobre a partida de Miguel Dias. O empresário tinha uma rotina diária com expediente na sede do Grupo, na Avenida Desembargador Moreira, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. As informações foram antecipadas pelos sites do O Povo e Diário do Nordeste.

O Grupo Cidade de Comunicação tem como principal veículo a TV Cidade, Canal 8, afiliada à Rede Record, e mantém, na Grande Fortaleza, cinco emissoras de rádio (AM 860, FM 92.9, FM 94.7 Cidade 99.1, Atlântico Sul 106.7) e uma no Interior – Jijoca de Jericoacoara. Daqui a pouco, outras informações sobre a morte do empresário Miguel Dias.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira emite nota de pesar

É com grande pesar que recebo a notícia do prematuro falecimento do amigo Miguel Dias. Um cearense de coragem que fez história nos meios de comunicação do Estado. Na política, como meu suplente, também deu inestimável contribuição para fazer do nosso mandato um legítimo espaço de representação do Ceará e de seu povo. Exemplo de dedicação à família e ao trabalho, Miguel Dias permanece em nossos corações como um laço que nos aproxima a cada dia. Desejo aos familiares e amigos as mais sinceras condolências, na certeza de que agora ele descansa em paz na Glória de Deus.