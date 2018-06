Avião de pequeno porte faz pouso forçado e cai no mar de Fortaleza

Um avião de pequeno porte caiu no mar, nas proximidades do Mercado do Peixes localizado na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, no fim da tarde deste sábado (23). De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros a aeronave, desgovernada, por pouco não colidiu com o Hotel Gran Marquise, localizado em frente ao mercado.