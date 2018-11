Uber Juntos: companhia lança modalidades para pessoas que vão para o mesmo destino

Uma nova modalidade de viagens da Uber foi lançada essa semana em Fortaleza. A empresa deu inicio ao “Uber Juntos”, categoria que, de acordo com a companhia, foi criada para colocar mais pessoas em menos carros, resultando em viagens com preços mais acessíveis.

“Quando um usuário pede um ‘Uber Juntos’, o sistema calcula automaticamente outras solicitações de viagens feitas naquele instante na mesma região, por isso é necessário aguardar até dois minutos antes da viagem começar. Em seguida, o app indica um ponto de embarque para cada usuário caminhar e encontrar o veículo”, afirma a Uber em nota.

De inicio, o Uber Juntos não estará disponível em todas as regiões de Fortaleza, “concentrando-se na região mais movimentada da cidade, e vai funcionar no período das 6h às 22h. Gradualmente, a área e o horário de funcionamento serão expandidos”, destaca a Uber.

O aplicativo oferece sugestões de rotas a pé até o ponto e também a informação de quanto tempo levará para chegar ao destino. Ao final do percurso de carro, o app também fornece opções de rotas de caminhada para chegar ao destino final.

“Muito mais pessoas poderão se beneficiar da praticidade da Uber, pois estamos falando de viagens até 40% mais baratas do que as feitas com a categoria UberX. Nosso objetivo é mostrar aos usuários de Fortaleza que uma pequena caminhada pode gerar uma grande economia”, afirma Michele Biggi, gerente geral da Uber para o Norte e Nordeste.

Com informações Diário do Nordeste