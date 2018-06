Uber vai repassar custos de nova legislação aos passageiros de Fortaleza

Os usuários da Uber passarão a arcar com os custos que serão repassados pela Prefeitura à plataforma e a expectativa é de um impacto no valor final das viagens. A informação foi confirmada nessa segunda-feira pela gerente de Comunicação da Uber, Atalija Lima.

O valor se refere à cobrança de uma taxa de 2% sobre o preço das corridas para a utilização das vias de Fortaleza por parte das empresas de transporte. A nova legislação para os aplicativos deve entrar em vigor no próximo mês. A prefeitura sancionou no início de junho a lei que regulamenta as plataformas.

Diante desse cenário, Atalija Lima afirma ainda que a Uber vai continuar o diálogo com a Prefeitura para ajustar alguns pontos. Observa que a Uber já cobra 25% do valor da viagem aos motoristas da plataforma.