Uece está com inscrições abertas para Especialização em Saúde Pública

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) segue com inscrições abertas até 18 de janeiro para a 35ª turma de Especialização em Saúde Pública, voltada para graduados na área da Saúde e demais interessados.

O curso tem como objetivo qualificar profissionais para atuação na área de Saúde Pública, levando em consideração as mudanças ocorridas no Sistema de Saúde do país, no âmbito sócio-político, econômico e técnico-administrativo do processo de organização dos serviços e das ações de saúde no Estado e municípios.

Os interessados deverão efetuar inscrição na secretaria do Núcleo de Tecnologias e Empreendedorismo em Enfermagem (prédio do antigo Profae), no Campus Itaperi.

Com informações Governo do Estado do Ceará