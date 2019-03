Uece oferece curso de extensão de Libras Básico aberto ao público

O Núcleo de Libras (NEL) da Universidade Estadual do Ceará (Uece) está com inscrições abertas até o dia 14 de março, para o curso de Libras Básico (com 30 vagas e 100h/aula/). As inscrições podem ser feitas no Núcleo de Libras – localizado no prédio da Reitoria, campus Itaperi.

As aulas terão início no dia 2 de abril e serão realizadas nas terças e/ou quintas-feiras, das 17h às 18h30. As vagas dividem-se entre alunos de graduação (dez vagas) e de pós-graduação (cinco vagas), professores (sete vagas) e público externo (oito vagas).

No ato da inscrição necessária a entrega dos seguintes documentos:

a) Cópia do documento de identificação (frente e verso do mesmo lado da folha de papel);

b) Cópia do comprovante de escolaridade ou declaração do ensino fundamental, médio ou superior;

c) Formulário de solicitação de inscrição (fornecido no local de inscrição) totalmente preenchido, sem rasuras nem emendas datado e assinado pelo candidato ou por seu representante.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (85) 3101 9667

Ascom UECE