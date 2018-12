O UFC® Fight Night: Assunção x Moraes 2 acontece no dia 2 de fevereiro, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, com a revanche entre os brasileiros Raphael Assunção (#3) e Marlon Moraes (#4) no peso-galo. Durante passagem pela capital cearense nesta semana, os dois lutadores participaram de uma série de atividades e fizeram a primeira encarada oficial.

O UFC® Fortaleza terá início às 19h e o Canal Combate transmitirá todas as lutas da noite. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.tudus.com.br ou na loja oficial do UFC no Shopping Iguatemi Fortaleza.

