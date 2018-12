UFC oferta 772 vagas para cursos de idioma; inscrições têm início janeiro

A Universidade Federal do Ceará receberá, de 12 a 20 de janeiro de 2019, inscrições à seleção para o semestre I e para o teste de nível das Casas de Cultura Estrangeira.

Os processos destinam-se ao preenchimento de 772 vagas para o semestre letivo de 2019.1.

Interessados devem acessar o site da Coordenadoria de Concursos da UFC (CCV) para realizar a inscrição, que será feita exclusivamente pela Internet.

Podem participar da seleção candidatos que comprovem, no ato da matrícula, em caso de aprovação, haver concluído o ensino fundamental.

De acordo com o Edital nº 6/2018, são ofertadas, para o semestre I, 374 vagas, distribuídas entre:

Casas de Cultura Alemã (22)

Britânica (88)

Francesa (44)

Hispânica (66)

Italiana (88)

Portuguesa (44) e

Curso Esperanto (22).

Os interessados em solicitar a isenção da taxa de inscrição devem preencher formulário no site da CCV entre as 8h do dia 2 e as 18h do dia 4 de janeiro de 2019. O resultado será divulgado em 8 de janeiro.

Terá direito à isenção o candidato que comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), amparado pelo Decreto nº 6.135/2007, por meio da indicação do Número de Identificação Social (NIS).

Os candidatos inscritos na seleção para o semestre I farão as provas às 9h do dia 3 de fevereiro de 2019, em Fortaleza. As provas para inscritos no teste de nível também serão aplicadas no dia 3 de fevereiro, mas às 15h.

Os conteúdos programáticos das provas de cada seleção podem ser encontrados nos respectivos editais, nos quais podem ser consultadas, ainda,informações sobre prazos e taxa de inscrição, entre outras. A divulgação do resultado final da seleção está prevista para 11 de fevereiro, no site da CCV.