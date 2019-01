UFC® promove ação com projetos sociais e público pode garantir ingressos para a pesagem do UFC Fortaleza

Os fãs de Fortaleza já podem garantir sua presença na pesagem do UFC® Fight Night: Assunção x Moraes 2. O UFC® iniciou nesta terça-feira, 15, às 10h, uma ação que vai beneficiar projetos sociais da capital cearense. O fã que doar 1 kg de alimento não-perecível vai receber em troca um ingresso para ver Raphael Assunção, Marlon Moraes, José Aldo, Renato Moicano e outros grandes nomes subirem à balança, no dia 1º de fevereiro, no CFO.



Para realizar a troca, o fã deve levar uma embalagem de alimento não-perecível de no mínimo 1 kg e retirar a sua entrada para a pesagem (limite de 20 ingressos por pessoa). As trocas podem ser realizadas na loja oficial do UFC no Shopping Iguatemi (segunda a sábado, de 10h às 22h; domingos e feriados de 14h às 20h) e no IAPS, na Rua Barra Nova, 1000 (segunda a sábado, de 8h às 17h). A partir do dia 28 de janeiro, os fãs terão a opção de levar os alimentos à bilheteria do CFO, localizada na Avenida Alberto Craveiro, das 10h às 20h. Será distribuído um total de 5.000 ingressos (de acordo com a disponibilidade). A ação acontece até o dia 1º de fevereiro, data da Pesagem do UFC® Fortaleza.

Todas as doações da campanha social serão revertidas às seguintes instituições: IAPS, ICOP, EDISCA e Sampaio Dojo. Conheça um pouco mais sobre elas:

IAPS – Instituto de Assistência e Proteção Social

Fundada em 2001, a IASP promove a melhoria da qualidade de vida de pessoas que habitam o conjunto Tancredo Neves e áreas ao redor. Entre suas ações, o projeto desenvolve atividades de arte, cultura, lazer, complemento escolar e iniciação profissional, além de gerenciar abrigos de acolhimento para crianças e adolescentes.

ICOP – Instituto Comunitário do Passaré

O projeto tem o objetivo de promover a cultura na vida dos moradores da comunidade do Riacho Doce, retirando crianças e adolescentes das ruas. Entre as atividades promovidas pelo ICOP estão: capoeira, muay thai, aula de dança, assistência à idosos.

EDISCA – Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente

Criada em 1991 pela coreógrafa Dora Andrade, a EDISCA atua no atendimento de crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e moram em regiões de alto risco.

Sampaio Dojo

Projeto dedicado a ensinar judô de forma gratuita para crianças e adolescentes da comunidade do Reino Encantado. Foi criado em 2015.

Os portões para a Pesagem do UFC® Fight Night: Assunção x Moraes 2 estarão abertos a partir das 15h, com uma série de atividades exclusivas para os fãs no UFC® Vila.

PESAGEM – UFC® FIGHT NIGHT: ASSUNÇÃO x MORAES 2

15h00 – Abertura dos portões para o público

15h30 – Sessão de fotos e autógrafos com Atletas Convidados e Octagon Girls – UFC® Vila

17h00 – Q&A com Atletas Convidados – Palco Principal

17h30 – Cerimônia de entrega da ação social

18h00 – Atletas na balança

Confira o card até o momento*:

Raphael Assunção vs. Marlon Moraes

José Aldo vs. Renato Moicano

Demian Maia vs. Lyman Good

Thiago “Pitbull” Alves vs. Max Griffin

Charles do Bronx vs. David Teymur

Markus Perez vs. Anthony Hernandez

Livia Souza vs. Sarah Frota

Johnny Walker vs. Justin Ledet

Ricardo Ramos vs. Said Nurmagomedov

Junior “Baby” Albini vs. Dmitry Sosnovskiy

Rogerio Bontorin vs. Magomed Bibulatov

Mara Romero Borella x Taila dos Santos

*card sujeito a alterações