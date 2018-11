“Um apelo de setores da sociedade”, diz Bolsonaro sobre a escolha do ministro da Cidadania.

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira ,29, que a escolha do deputado Osmar Terra (MDB-RS) como ministro da Cidadania atendeu a “um apelo de setores da sociedade”.

O emedebista é o atual ministro de Desenvolvimento Social, cuja pasta agregará Esporte e Cultura no desenho do novo governo. O principal programa por Terra é o Bolsa Família.

O emedebista é o atual ministro de Desenvolvimento Social, cuja pasta agregará Esporte e Cultura no desenho do novo governo. O principal programa por Terra é o Bolsa Família.

“[A escolha foi] Em razão do trabalho que ele desempenhou no ministério, entendemos que ele deveria continuar. Houve um apelo de setores da sociedade para que ele continuasse nessa jornada aí”, disse o presidente eleito, após evento na Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Bolsonaro disse que “há uma reclamação da bancada feminina para ter um ministério voltado para a família, direitos humanos e mulher”. Ele indicou que deve atender ao pleito.

O presidente eleito disse também que deve anunciar amanhã o novo ministro de Minas e Energia.

Bolsonaro evitou comentar a declaração de seu filho Carlos Bolsonaro, vereador do Rio do Janeiro, que declarou haver pessoas “que estão muito perto” do presidente eleito interessados em sua morte.

“Minha morte interessa a muita gente. Quando recebi a facada, estava muito próximo de mim o elemento. Recentemente ele era filiado ao PSOL. Houve um fato recente de que uma pessoa tentou entrar com a identidade dele na Câmara dos Deputados. No meu entender há uma investigação bastante farta a ser concluída”, disse ele.

Carlos Bolsonaro afirmou o seguinte, em sua conta no Twitter: “A morte de Jair Bolsonaro não interessa somente aos inimigos declarados, mas também aos que estão muito perto. Principalmente após de sua posse! É fácil mapear uma pessoa transparente e voluntariosa. Sempre fiz minha parte exaustivamente.

Com Informações Notícias ao Minuto