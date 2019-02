Unidade de Conservação da Serra da Rajada é aprovada pela população em Caucaia

A Prefeitura de Caucaia, por intermédio do Instituto do Meio Ambiente (Imac), realizou na última sexta-feira (15/2) audiência pública sobre a criação da Unidade de Conservação Municipal (UCM) da Serra da Rajada, localizada no distrito de Tucunduba.

A consulta pública aconteceu na Associação de Moradores e por unanimidade a população aprovou o perímetro denominado de Monumento Natural da Serra da Rajada.

Conforme a gerente do Núcleo de Educação Ambiental do Imac, Márcia Ximenes, “o encontro foi bem esclarecedor. A comunidade tirou todas as dúvidas e ao final a população aclamou o projeto.”

A atividade foi realizada em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (Sema). Com a instituição da UCM, a Prefeitura visa preservar sítios naturais raros, singulares e de grande beleza cênica.

Para a UCM ser criada, é necessário agora a entrega do relatório elaborado pela Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas (Aquasis).

COM PMC