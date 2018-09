Unidades do MPF no Ceará passarão por correição ordinária

As unidades do Ministério Público Federal (MPF) no Ceará passarão por correição ordinária entre 17 e 21 de setembro. Qualquer cidadão ou instituição poderá fazer denúncias ou representações e formular críticas e sugestões quanto à atuação de procuradores da República e aos serviços prestados pela instituição.

A Comissão de Correição designada pela Corregedoria do MPF vai analisar a eficiência, a regularidade no serviço, a pontualidade dos membros do MPF nos exercícios das funções e o cumprimento das obrigações legais, além de levantar as dificuldades e necessidades das unidades e apresentar sugestões aos órgãos superiores do órgão.

As petições, representações ou reclamações disciplinares formuladas por escrito deverão ser dirigidas ao Corregedor-Geral do MPF, contendo a identificação, qualificação e endereço dos interessados. Na ocasião do atendimento ao público, as pessoas físicas deverão apresentar RG, CPF e comprovante de residência à Comissão de Correição, e, no caso de representante de pessoa jurídica, a cópia do ato constitutivo e de documento que comprove sua legitimidade.

Nas unidades do MPF em Crateús e Limoeiro do Norte, o atendimento ao público será feito por meio de videoconferência ou contato telefônico, com o corregedor-auxiliar responsável pela correição remota, que estará disponível para atendimento dos cidadãos.

SERVIÇO

Atendimento ao público durante correição:

17 de setembro (segunda-feira)

– Procuradoria da República no Município de Juazeiro do Norte

Endereço: Rua Jonas de Sousa Silva, 60, Lagoa Seca – Juazeiro do Norte (CE)

Horário: das 9 às 11h

– Procuradoria da República no Município de Sobral

Endereço: Rua Yolanda P. C. Barreto, 200, Derby Club – Sobral (CE)

Horário: das 16 às 18h

19 de setembro (quarta-feira)

– Procuradoria da República no Ceará

Endereço : Rua João Brígido, 1260, Joaquim Távora – Fortaleza (CE)

Horário: das 15h às 17h

20 de setembro (quinta-feira)

– Procuradoria da República no Município de Limoeiro do Norte

Endereço: Rua Cel. José Nunes, 685, Centro – Limoeiro do Norte (CE)

Horário: das 9h às 11h

– Procuradoria da República no Município de Crateús

Endereço: Rua Firmino Rosa, 769, Centro – Cratéus (CE)

COM MPF/CE