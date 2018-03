Uniseg 14 reforça policiamento em dez bairros da Capital a partir deste sábado (24)

O Governo do Ceará instala, na manhã deste sábado (24), mais uma Unidade Integrada de Segurança na Capital. A Uniseg 14 será responsável pela intensificação dos serviços de policiamento ostensivo e comunitário em dez bairros: Antônio Bezerra, Quintino Cunha, Olavo Oliveira, Padre Andrade, Bela Vista, Presidente Kennedy, Parquelândia, Amadeu Furtado, Parque Araxá e Rodolfo Teófilo. O governador Camilo Santana e a cúpula da Segurança Pública participam da solenidade de implementação, a partir das 9 horas, na Praça Joaquim Nogueira, no Antônio Bezerra.

A nova Uniseg conta com uma Delegacia de Polícia Civil, uma Companhia da Polícia Militar (PMCE) e um Quartel do Corpo de Bombeiros. Para aprimorar o serviço ofertado à população, o efetivo de policiamento e as viaturas empregadas nas unidades foram reforçados e as instalações reformadas e modernizadas.

Serviço

Unidade Integrada de Segurança 14

Data: 24/03/2018 (sábado)

Hora: 9 horas

Local: Praça Joaquim Nogueira, rua Vicente de Paula, Antônio Bezerra

Com informações Governo do Estado do Ceará