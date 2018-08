Universidade Estácio recebe terceira concertação do “Justiça na Sala de Aula”

Nessa segunda-feira (27), foi a vez do Centro Universitário Estácio (campus Moreira Campos) receber o projeto “Justiça na Sala de Aula”. Essa foi a terceira concertação, promovida em parceria pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Fundação Demócrito Rocha (FDR) e Universidade Aberta do Nordeste (Uane).

Representando o TJCE, o superintendente administrativo Luis Eduardo de Menezes explicou que o projeto foi pensado a partir de uma demanda do presidente do Tribunal, desembargador Gladyson Pontes. “O presidente pediu que elaborássemos um projeto que chegasse mais perto da sociedade. Nós pensamos então, baseados também no nosso Planejamento Estratégico, em atingir as pessoas que estão iniciando o processo de cidadania, para que conheçam o Judiciário e que em algum momento venham a contribuir com propriedade sobre o assunto”, disse.

A professora Eveline de Castro Correia, coordenadora do curso de Direito do campus Moreira Campos, falou que várias abordagens chegam à universidade, “mas sempre pensamos primeiramente nos alunos e precisamos fazer um filtro. Quando esse projeto chegou a nós, meus olhos brilharam”.

A concertação foi ministrada pelo professor Gustavo Brígido, que acredita que o projeto combina com a instituição, pois preza pela democratização do conhecimento. Segundo o estudante de Direito, Diego Gabriel, é importante debater a base do Direito. “Acho fundamental ter esse acesso em sala de aula constantemente, para sabermos diferenciar as variadas atuações da Justiça”.

Mesmo não sendo da área do Direito, Kilvia Barbosa, estudante de Relações Humanas (RH), ressaltou que o tema se relaciona com o trabalho que ela pretende realizar. “Penso em ser professora e conhecer os fundamentos do Judiciário também é necessário ao ato de lecionar”.

O “Justiça na Sala de Aula” contemplou ainda curso, na modalidade Educação a Distância (EaD) e publicação de 12 fascículos e 12 videoaulas de abril a julho deste ano. A finalidade é a maior aproximação do Judiciário estadual com sociedade. A capacitação, gratuita, promove a qualificação de professores, pedagogos e gestores em educação, além dos demais públicos interessados. A próxima concertação acontece também na Universidade Estácio, na próxima quinta-feira (30), às 8h.

Com informação da TJCE