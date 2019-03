Universidade oferece orientação gratuita para declaração do Imposto de Renda

Com o objetivo de promover esclarecimentos sobre a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) realizará atendimento gratuito à comunidade, às terças e quintas, até o dia 30 de abril.

O NAF é o espaço de prática acadêmica dos alunos do curso de Ciências Contábeis da Unifor e é resultado da parceria entre o curso de Ciências Contábeis da Unifor, a Receita Federal do Brasil, Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, Secretaria de Finanças do Município e Conselho Regional de Contabilidade do Ceará.

Todas as segundas, terças e quintas-feiras, até o dia 30 de abril, uma equipe formada por alunos e professores do NAF estarão disponíveis para receber a população para orientá-las sobre a forma correta de preenchimento da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2019, ano-base 2018, usando o sistema da Receita Federal.

Os atendimentos acontecerão nos seguintes horários:

Terça-feira: 17h às 19h

Quinta-feira: 17h às 19h

Os atendimentos acontecem no Bloco R da Unifor, sala 11. É necessário agendamento prévio, que acontece no Bloco R, sala 02. O agendamento também poderá ser feito através do telefone (85) 3477-3193.

Acreditamos que muitos contribuintes têm dúvidas sobre o preenchimento e quais as obrigatoriedades, por isso nossa ação é de suma importância. Prestaremos assistência aos que quiserem imputar os dados nas suas declarações sob nossa supervisão, destaca a professora Alessandra Ponte, coordenadora do NAF.

O atendimento beneficia a população no entorno da Universidade de Fortaleza e também microempreendedores individuais. No NAF é possível verificar emissão de CNPJ, cadastro na prefeitura para expedir nota fiscal ou na Sefaz, caso seja mercadoria, além de sanar dúvidas sobre aspectos tributários de algumas empresas.

Serviço

Tira-dúvidas sobre o IR 2019

Dias: Terças e quintas-feiras, até o dia 30 de abril de 2019

Local: Sala R-11 do campus da Unifor (inscrições na sala R-02)

Mais informações: (85) 3477-3193