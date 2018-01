Universidades no Ceará oferecem 9,8 mil vagas no Sisu

As instituições de ensino superior do Ceará vão ofertar 9.817 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018. As inscrições serão iniciadas nesta terça-feira e seguem até a próxima sexta, no site do Sisu/MEC. Para concorrer às vagas, o estudante precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017, ter concluído o ensino médio e não ter tirado nota zero na redação.

Na Universidade Federal do Ceará (UFC), serão 6.288 vagas para 110 cursos, mesma quantidade ofertada no ano passado. Os cursos são dos campi de Fortaleza, Sobral, Quixadá, Russas e Crateús.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) tem 2.765 vagas de 82 cursos de graduação, em 23 campi. Já a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) está ofertando 164 vagas nos campi no Ceará. Na Universidade Federal do Cariri (UFCA) serão 600 vagas para 13 cursos.

A Uece, por sua vez, não ofertará vagas. De acordo com o reitor Jackson Sampaio, os alunos que fizeram Enem e têm interesse em ingressar na universidade vão poder concorrer com a nota do exame a vagas remanescentes após a matrícula regular da instituição.

