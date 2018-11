UPA da Jurema passa a fazer todos os tipos de raio-x

Maior Unidade de Pronto Atendimento do Ceará, a UPA Eduardo Pessoa, na Grande Jurema, conta com um novo serviço. Os pacientes agora podem fazer todos os tipos de raio-x no próprio local, sem a necessidade de deslocamento para outros pontos da rede municipal de saúde.

A UPA recebeu o equipamento esta semana e a máquina já está funcionando de forma integral. “Mas é bom ficar claro pra população que esse raio-x é para atender exclusivamente aos pacientes da UPA da Jurema, e não pacientes ambulatoriais vindos de um posto de saúde, por exemplo”, pondera o diretor da unidade, psicólogo Marcelo Góis.

Conforme ele, alguns pacientes ambulatoriais já procuraram a UPA em busca do exame de imagem após a chegada do equipamento. UPAs, no entanto, acolhem apenas casos de urgência e emergência. Pacientes com solicitações de o raio-x expedidas por médicos de postos não se encaixam neste perfil. Logo, devem agendar atendimento pela Central da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A chegada do raio-x amplia as possibilidades da UPA da Jurema de ter diagnósticos mais precisos de fraturas, infecções, tumores, pneumonia e outras patologias. “Por mais que a gente não deixasse de atender o paciente pela falta do raio-x e viabilizasse o exame, ocorria o inconveniente de ele ter que sair da UPA pra fazer noutra unidade. Com a chegada do equipamento, a gente resolve a principal queixa da população, quiçá a única, sobre os nossos serviços”, acrescenta Marcelo Góis.