UPA da Jurema registra quase 100 mil atendimentos em um ano

Maior Unidade de Pronto Atendimento do Ceará, a UPA Eduardo de Castro Pessoa de Lima, localizada no Parque Potira, na Grande Jurema, chega a um ano de funcionamento alcançando um importante marco. Registrou 93.752 atendimentos com um perfil bem definido de paciente.

A maioria é do sexo feminino (56%), adulto (62%) e oriunda de três bairros que, juntos, representam mais de 70% do total de casos: Potira (44%), Jurema (14%) e Araturi (12%). Das dez localidades de Caucaia com mais pacientes acolhidos na UPA, apenas uma não pertence à Grande Jurema.

Com 1.877 pacientes, o Conjunto Metropolitano (Picuí) ocupa o oitavo lugar no ranking de atendimentos por localidades. Isso representa 2% do total. Em números absolutos, o Potira lidera com 41.651 pacientes. “Essa UPA tinha sido abandonada pela gestão anterior. Nós retomamos a obra e os números provam que estávamos certos. Do contrário, milhares de pessoas ou ficariam sem atendimento ou teriam dificuldade de encontrar um”, pontua o prefeito Naumi Amorim.

Antes da UPA Eduardo Pessoa, a população da Grande Jurema só tinha duas opções emergenciais. Ou deslocava-se para o Centro de Caucaia, distante cerca de cinco quilômetros, ou ia para o Conjunto Ceará, em Fortaleza. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a região é a segunda mais populosa de Caucaia. Tem cerca de 130 mil habitantes, o equivalente a 36% dos 360 mil moradores do município.

Neste primeiro ano de funcionamento, o mês de abril de 2018 foi o mais movimentado. A UPA teve 11.015 atendimentos. “Tem sido um trabalho incrível. Há um ano, a população da Jurema era totalmente desassistida de um serviço de urgência e emergência e hoje a gente está com quase 100 mil atendimentos”, sintetiza o diretor-geral da unidade, psicólogo Marcelo Góis.

Em 12 meses, foram quase 60 mil atendimentos médicos clínicos (adultos) e quase 33 mil pediátricos (35% do total), sendo aplicadas 147.277 medicações. Exames laboratoriais foram 11.044 no período, enquanto os eletrocardiogramas foram 2.930.

“Para além dos números, o importante é que estamos oferecendo um serviço de qualidade 24 horas para a população. E os pacientes sentem isso. Eles falam isso pra gente. O retorno tem sido muito positivo. E a tendência é os números aumentarem com a UPA ficando cada vez mais conhecida e com melhor acesso”, finaliza Marcelo Góis.

LOCALIDADES QUE MAIS ENVIARAM PACIENTES

Potira: 41.651

Jurema: 13.369

Araturi: 11.192

Metrópole: 8.126

Arianópolis: 3.027

Parque Albano: 2.928

Parque Guadalajara: 2.878

Conjunto Metropolitano (Picuí): 1.877

Marechal Rondon: 1.189

Fortaleza: 1.126

Tabapuazinho: 1.056