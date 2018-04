UPA de Caucaia tem porte ampliado e receberá, em 2018, R$ 3 mi do Governo Federal

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Eduardo de Castro Pessoa de Lima, em funcionamento há menos de seis meses na Grande Jurema, em Caucaia, teve o porte ampliado pelo Ministério da Saúde e receberá, em 2018, investimentos de R$ 3 milhões. Serão R$ 250 mil mensais que, segundo o prefeito Naumi Amorim, irão contribuir para melhoria da qualidade de atendimento dos moradores da Grande Jurema.

Chegar ao Porte 3, de acordo com o Secretário de Saúde do Município, Moacir Soares, é reflexo da ampla estrutura para atendimento. Por plantão de 24 horas, por exemplo, a UPA da Jurema dispõe de nove médicos, conta com 15 leitos de observação, um leito de isolamento e três na Sala Vermelha, para casos de maior gravidade.

O Município de Caucaia aguarda agora outro parecer do Ministério da Saúde, que é o projeto para qualificar a unidade como Tipo 8. Na prática, isso vai representar mais R$ 250 mil mensais para a manutenção do espaço. Atualmente, a unidade recebe recursos do Governo do Estado e principalmente da Prefeitura.

No último dia 31 de janeiro, técnicos do Governo Federal inspecionaram o lugar. “Eles viram que estava tudo em ordem, que de fato ofertamos tudo o que dissemos ter e que está tudo em pleno funcionamento. Agora são apenas trâmites burocráticos até mais esse novo recurso sair”, finaliza Marcelo Góis, Diretor-Geral da UPA.

Com informações da assessoria de imprensa de Caucaia e da redação do Jornal Grande Porto.