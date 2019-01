UPAs de Caucaia registram quase 200 mil atendimentos

As duas unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Caucaia atingiram a marca de 193.853 atendimentos neste fim de ano. Os números fazem parte de um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), responsável pela gestão dos equipamentos de saúde localizados na Sede e no bairro Jurema. “A prefeitura está cumprindo a promessa de melhorar a saúde para atender prontamente a população caucaiense”, destacou o secretário da pasta, Moacir Soares.

A UPA Luiz Nerys Nunes de Miranda, localizada no Centro de Caucaia, se destaca em primeiro lugar no ranking alcançando a marca de 114.286 atendimentos. Já a unidade Eduardo de Castro Pessoa Lima, localizada na Grande Jurema, fechou o balanço da SMS com o total de 79.567 atendimentos.

Inaugurada em 2012, a unidade sede Luiz Nerys recebeu reforma estrutural em abril desse ano, garantindo mais conforto aos usuários. Foram executados serviços de pintura, troca de todo o piso, troca de parte do telhado e correções nas redes hidráulica e elétrica.

Considerada a maior do estado do Ceará, a unidade Eduardo de Castro foi inaugurada em 2017 na gestão do prefeito Naumi Amorim, contando com 23 leitos, sendo 15 observados, quatro na sala vermelha e quatro na sala de pediatria. O equipamento, que tem capacidade de atender 400 pacientes por dia, realiza exames de laboratório, eletrocardiográficos e radiológicos.

PREFEITURA DE CAUCAIA