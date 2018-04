Após ser preso, ex-presidente Lula faz exame de corpo de delito na sede da PF

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou, às 18h41, a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, e se entregou a Polícia Federal (PF). Lula teve que sair andando do Sindicato, já que os manifestantes impediram que o carro em que o ex-presidente estava saísse do prédio na tarde deste sábado, 7. A detenção do ex-presidente ocorre após 26 horas depois do prazo que o juiz Sergio Moro havia dado para ele se entregar voluntariamente.

No momento em que Lula saía do prédio um princípio de tumulto aconteceu entre os manifestantes. O ex-presidente, contudo, conseguiu se dirigir até um carro da Polícia Federal. Em comboio, Lula foi levado até a sede da PF em São Paulo, onde faz, neste momento, o exame de corpo de delito. Logo depois, o petista deve se dirigir para o Aeroporto de Congonhas de helicóptero. No local, haverá um avião, que o levará até Curitiba.