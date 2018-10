Urnas eletrônicas começam a ser distribuídas em Fortaleza para o 2º turno

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará começou a distribuir as urnas eletrônicas para o 2º turno das eleições, nesta quarta-feira (24). São 4.870 urnas para 620 locais de votação em Fortaleza. A distribuição está programada para acontecer de quarta a sexta-feira, entre 7h e 10h, e no sábado, 6h30 e 7h15.

Nos locais de votação, os equipamentos vão ser entregues aos delegados de prédio, encarregados do recebimento e guarda das urnas eletrônicas. No próximo dia 27, sábado anterior à votação, todos os equipamentos vão ser testados, assim como as condições elétricas dos locais onde estão as seções eleitorais.

Para o restante do estado, o transporte das urnas ocorre no sábado (27), véspera da eleição. Segundo o TRE, as 16.579 urnas destinadas ao interior também vão ser testadas, uma a uma, no dia. Ao total, são 6.158 locais de votação no interior do Ceará.