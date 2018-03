Uruburetama exporta calçados

Uruburetama, município do Vale do Curu, tem no segmento de calçados o principal produto de sua pauta de exportação. De acordo com os dados do estudo Análise do Comércio Exterior dos Municípios Cearenses, realizado pelo Centro Internacional de Negócios da FIEC, edição de fevereiro, o setor de calçados corresponde a mais de 99% da pauta exportadora do município. Estados Unidos e Argentina são os principais destinos dos calçados de Uruburetama com U$ 39,9 milhões e U$ 14,6 milhões respectivamente. Esses dois países juntos correspondem a mais de 88% das vendas externas. Sob o âmbito das importações, a China é a principal parceira da cidade, com US$ 1,9 milhão comprado.

Sétimo exportador

A indústria de calçados é ainda a principal força da produção interna do município. Uruburetama é o sétimo maior município exportador do Ceará, com um total vendido de U$ 61,5 milhões em 2017, valor 22,6% inferior ao de 2016. As importações do município são modestas, chegando à marca de US$ 2,3 milhões, mantendo a balança comercial superavitária em U$ 59,1 milhões.

Empresários no Abolição

Dirigentes da FIEC e representantes dos sindicatos filiados à entidade estiveram na terça-feira com o governador Camilo Santana. Presidente Beto Studart ressaltou, entre outros pontos, a relação construída entre governo e FIEC, a partir da Agenda da Indústria, documento elaborado pela federação e entregue ao governador no início de seu mandato. Como parte dessa agenda, foi criada a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) e a subsecretaria de Energia e Mineração, órgãos que vinham sendo reivindicados pelo setor produtivo.

Demandas

Os empresários também reforçaram demandas, como o fortalecimento do Nutec, de modo que possa prestar um atendimento mais eficiente à indústria; definição das áreas para a instalação das indústrias na ZPE; implementação do Plano de Energias Renováveis; e que os recursos oriundos do FIT, arrecadação da indústria, sejam investidos na sua totalidade na pesquisa aplicada.

Na causa

Servidores da Ematerce comemoram o anúncio do governador Camilo Santana sobre a realização do concurso para o preenchimento de 263 vagas na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará. O sindicato da categoria procura capitalizar parte desse anuncio ao destacar que Camilo Santana cumpre com a solicitação sugerida pela entidade e Sindicato MOVA-SE para que o concurso virasse realidade. Os servidores acreditam que a decisão do governador, que é engenheiro agrônomo e ex-secretário de Desenvolvimento Agrário, possa restabelecer e incrementar os trabalhos de assistência técnica e extensão rural no campo.

South America

O Porto do Pecém participa até esta quinta-feira (15), da 24ª edição da Intermodal South America. A feira, considerada uma das maiores na área de logística, acontece em São Paulo Expo e conta com a participação dos principais players do setor. Empresas parceiras como Zona de Processamento de Exportação (ZPE/CE), Unilink, Tecer e APM Terminals estão presentes no evento, divulgando o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. E contribuindo na prospecção de novos negócios para o Estado.