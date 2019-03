Vacinação contra gripe é antecipada para gestantes e crianças

Conforme recomendação do Ministério da Saúde, a vacinação contra a gripe para crianças e gestantes iniciará no dia 10 de abril. Já as puérperas (mulheres com 45 dias pós-parto) agora serão vacinadas com os demais grupos prioritários a partir do dia 22 de abril. A 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza ocorre até 31 de maio, com Dia D em 4 de maio. As vacinas contra a influenza estarão disponíveis em todos os postos de saúde nos 184 municípios do Ceará.

O público alvo da campanha são as crianças de 6 meses até menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, mulheres com até 45 dias pós parto, doentes crônicos, trabalhadores da saúde, população indígena, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas, população carcerária e funcionários do sistema prisional e professores de escolas públicas e particulares.

“Embora estejamos com o cenário epidemiológico de redução de casos, se comparado com o ano passado, é importante que todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário procure a unidade de saúde para se vacinar de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde”, reforça a Daniele Queiroz, coordenadora da Vigilância em Saúde do Ceará.

Neste ano, até a quinta-feira, 21 de março, de acordo com Nota Técnica da Síndrome Respiratória Aguda Grave da Sesa, o Ceará confirmou 127 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza. Destes, dois evoluíram para H1N1, três para a influenza A H3N2, doze para outros vírus respiratórios, 45 não especificados e 65 estão em investigação. Foram registrados onze óbitos por SRAG, sendo nove não especificados, um por outros vírus respiratórios e um em investigação. O diagrama de controle de SRAG por influenza indica que nesse período os casos confirmados estão abaixo da média esperada, sinalizando um cenário de baixa transmissão.

COM SESA