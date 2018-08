Vacinação encerra nesta sexta em 33 postos; cobertura está em 84% do público-alvo de Caucaia

A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo acaba nesta em todo o Brasil sexta-feira (31/8). Em Caucaia, no entanto, os trabalhos serão encerrados somente em 33 das 46 salas de vacina. As 13 demais abrirão no sábado (1º/9), no segundo Dia D de mobilização promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Isso significa que pais e responsáveis que ainda não imunizaram os filhos precisam ficar atentos, pois no sábado as doses estarão disponíveis em menos de um terço de todo o sistema local de saúde. Para evitar longos deslocamentos e filas no Dia D, o ideal é que os pequenos sejam protegidos o quanto antes.

Estão sendo vacinadas crianças com idade entre um ano e cinco anos incompletos. Adultos não estão sendo imunizados em hipótese nenhuma, já que o Ceará não registrou casos das doenças (ao contrário de estados como Amazonas, Roraima, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Pernambuco e Pará, que têm ocorrências de sarampo).

Até esta quinta-feira (30/8), Caucaia vacinou 84% do público-alvo da campanha. A meta é proteger 95% das crianças. A expectativa da SMS é de chegar a esse percentual no sábado, com o Dia D. No primeiro esforço concentrado do tipo, promovido no último dia 18, o município apresentou excelente desempenho.

POSTOS QUE ABRIRÃO NO SÁBADO, DIA D DE VACINAÇÃO.

UBS Maria Firmino Mendes – D. Cotinha

ONDE: rua Coronel Correia, s/n, no Centro de Caucaia

UBS Terezinha Lima Moreira

ONDE: rua Paulo Gomes Silva, nº 49, Parque Soledade

UBS Dr. Joaquim Braga

ONDE: rua 103, s/n, Planalto Caucaia

UBS Valdenúzia Moreira Bastos

ONDE: rua Principal, s/n, Pacheco

UBS Luiz Costa Oliveira

ONDE: rua Chagas Miguel, nº 927, Capuan

UBS Maria de Jesus Ferreira

ONDE: Conjunto Metropolitano, s/n, Picuí

UBS Sérgio Rodrigues Teixeira

ONDE: avenida D, s/n, Nova Metrópole

UBS Francisca Carlota de Matos

ONDE: rua Acaulpco, s/n, Guadalajara/Jurema

UBS Francisco Paulo Pontes

ONDE: avenida Dom Almeida Lustosa, s/n, Marechal Rondon

UBS Antônio J.P. Machado

ONDE: rua Centro Oeste, s/n, Araturi

UBS Dr. Francisco Djalma Soares

ONDE: Quadra 49, Tabapuazinho

UBS Novo São Miguel

ONDE: rua 17, s/n, Novo São Miguel

UBS Giselda Magalhães Bezerra

ONDE: rua Paracatu, s/n, PotiraII

PMC