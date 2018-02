Vale do Jaguaribe e Sertão Central: Governo do Ceará entrega equipamentos de segurança, títulos de terra e anuncia investimentos

As regiões Vale do Jaguaribe e Sertão Central foram palco, nessa quinta-feira (1), de inaugurações e anúncios de investimentos do Governo do Ceará. Em Limoeiro do Norte, primeiro dos três municípios visitados pelo governador Camilo Santana, o chefe do Executivo participou da inauguração dos novos prédios da delegacia municipal e do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Na cidade jaguaribana, Camilo Santana, junto a representantes do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), entregou, ainda, 1.020 capacetes gratuitos a pessoas contempladas pelo Programa CNH Popular.

Na sequência, o governador anunciou série de investimentos em infraestrutura no município de São João do Jaguaribe e, mais adiante, em Ibicuitinga, no Sertão Central cearense, o gestor estadual entregou 473 títulos de propriedade rural – popularmente chamados de “títulos de terra”.

Investimento em segurança

O município de Limoeiro do Norte passa, agora, a contar com uma nova delegacia municipal. Para a unidade, foram direcionados 19 profissionais – um delegado, quatro escrivães, 13 inspetores e um profissional terceirizado. Além disso, duas viaturas, sendo uma delas caracterizada, foram encaminhadas para o equipamento, que teve R$ 1,2 milhão investidos na construção e na compra de equipamentos para o espaço.

De acordo com Camilo Santana, a ação faz parte do fortalecimento da segurança no Estado. “Aqui, na região, montamos um batalhão regional no município de Russas e vamos montar um em Limoeiro do Norte. Também vamos instalar um sistema de videomonitoramento para combater o crime organizado. E entregamos, hoje, uma nova delegacia e a sede regional do Corpo de Bombeiros”, destacou o governador.

A sede regional do Corpo de Bombeiros está instalada em terreno cedido pelo Governo do Ceará no bairro Antônio Holanda. O quartel apresenta 34 profissionais: são cinco oficiais, 28 praças e um profissional terceirizado. A unidade também possui seis viaturas – três operacionais e três de uso administrativo.

Também presente no evento, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, disse que a entrega dos equipamentos de segurança só chancela o empenho do Governo do Ceará “em prol da segurança do povo cearense”. “São equipamentos para atender e receber melhor vocês”, sublinhou. “Fico feliz por os prédios estarem em um bairro que precisa e que vem crescendo”, agradeceu o prefeito José Maria Lucena.

O chefe do Executivo antecipou, durante a cerimônia, que uma sede do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) será inaugurada no município no próximo mês de abril. Areninha, Escola de Tempo Integral e requalificação da estrada principal do Bichopá, distrito de Limoeiro do Norte, também foram ações citadas pelo governador para o município neste ano.

CNH Popular

Na ocasião, o governador entregou, ainda, 1.020 capacetes a motociclistas contemplados pelo Programa CNH Popular – iniciativa que beneficia pessoas de baixa renda com a obtenção do primeiro documento (categorias A e B). “É uma forma de prevenir acidentes de trânsito e garantir que as pessoas beneficiadas com a carteira popular também possam andar de acordo com a lei”, disse Camilo Santana.

E quem comemorou a entrega do item de segurança foi a vendedora Jassymara Maia, de 23 anos. Ela conta que não havia adquirido o capacete ainda por falta de dinheiro, fator que também a impediu de tirar a habilitação para dirigir mais cedo. “Um capacete custa quase R$ 100, e só a carteira custa mais de mil reais. Se não fosse pelo programa, não teria tirado a carteira. É uma economia que a gente, né? ”, garantiu a jovem.

Brinquedopraça, campinho e outros investimentos

Em São João do Jaguaribe, o governador Camilo Santana anunciou a construção de uma brinquedopraça e de um campinho – Areninha com tamanho reduzido para futebol society. Além disso, durante a solenidade, o chefe do Executivo autorizou a pavimentação e sinalização de vias do município, que fazem parte do projeto Sinalize.

“Quero agradecer o carinho e a energia positiva que toda população de São João do Jaguaribe me passou nesta noite. Anunciamos equipamentos muito importantes para o município, como a brinquedopraça e o campinho. Agora, as crianças e jovens terão espaços públicos adequados para o lazer e a prática de esportes. Ainda vamos asfaltar ruas e colocar sinalização adequada para garantir mais segurança aos moradores da cidade”, disse o governador.

“Agradeço ao governador pelo empenho em destinar esses equipamentos para o nosso município. A partir de agora nossos moradores terão mais acesso ao lazer”, citou o prefeito Acácio Chaves, que solicitou ainda a inclusão de São João do Jaguaribe no projeto Ceará de Ponta a Ponta.

Títulos de terra

Após agenda no município de São João do Jaguaribe, o governador Camilo Santana participou da entrega de 473 títulos de propriedade rural em Ibicuitinga, no Sertão Central cearense. “Descobrimos que 70% das pequenas e médias propriedades do Ceará não tinham o documento. E isso é uma questão de cidadania. Passa de geração para geração, e filhos e netos continuavam com as terras sem documento. As pessoas que quiserem tirar um dinheirinho a mais no banc o, para investir nas terras, agora têm esse direito”, discursou o governador durante o evento. Na ocasião, Camilo Santana também autorizou a construção de uma Areninha e a pavimentação das vias do Centro de Ibicuitinga.

De acordo com o titular da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), Dedé Teixeira, 18 mil títulos de terra serão entregues até o fim deste ano. “Esse documento significa muito para o desenvolvimento da terra. Com ele, você pode ir ao cartório tirar a escritura, financiar nos bancos para investir na terra. É um grande projeto. E o Ceará é o estado que mais avançou nessa política”, continuou o secretário.

A agricultora Maria Ferreira Nobre, de 62 anos, foi uma das beneficiadas que recebeu o documento das mãos do governador. Trabalhando na roça há mais de 40 anos em um pequeno distrito de Ibicuitinga, “há duas léguas de distância”, ela calcula, Maria disse estar feliz com a nova conquista. “É um documento que a gente precisa muito. Tudo que a gente for fazer na agricultura precisa desse título. É uma peça de valor para o agricultor. Às vezes, a gente quer fazer um empréstimo e não tem como fazer. Agora, vamos poder”, animou-se.

Prefeito de Ibicuitinga, Franzé Carneiro agradeceu a Camilo Santana pelo cuidado com que o governador tem tratado pautas relacionadas ao desenvolvimento agrário do município. “Tenho certeza de que muito está por vir para nossa educação, infraestrutura e segurança”, acrescentou o gestor municipal.

A entrega de títulos integra o Programa de Regularização Fundiária, uma parceria entre Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e Idace, e o Governo Federal. Com área territorial de aproximadamente 14 milhões de hectares, o Governo do Ceará prevê o cadastro de mais de 260 mil imóveis e emissão de 182 mil títulos, beneficiando mais de 209 mil famílias. Até 2020, o programa vai cadastrar e georreferenciar a área rural de 182 municípios cearenses.

Evento

Também participaram dos eventos os secretários da Fazenda, Mauro Filho, e do Esporte, Euller Barbosa; os superintendentes do Detran-CE, Igor Ponte, e do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), Cirilo Pimenta; o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, José Albuquerque; e os deputados estaduais Leonardo Pinheiro, Antônio Granja e Osmar Baquit.

Com informação do Governo do Estado do Ceará