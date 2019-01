Vale o dinheiro? Dr.Henrique César comenta contrato milionário na UPA do Eusébio

Comentário do médico ortopedista, Dr.Henrique César, no Jornal Alerta Geral

Em novembro de 2018, o Tribunal de Contas da União (TCU) organizou uma série de auditorias para investigar ajustes firmados entre entidades privadas e governos municipais para a prestação de serviços de saúde pagos com dinheiro do Sistema Único de Saúde (SUS).

Foram encontrados diversos indícios de irregularidades, como direcionamento dos processos de seleção dessas unidades e ausência de detalhamento dos custos.

Na ocasião, o Ceará não foi investigado. Contudo, o médico ortopedista e professor da Universidade Federal do Ceará, Dr. Henrique César, alerta para a situação do município de Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), que tem uma receita média de quase R$ 60 milhões (segundo os últimos dados divulgados), um dos maiores do Estado.

Em seu comentário no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior) desta quinta-feira, 24, Henrique destaca a parceria entre o prefeitura do Município e o Instituto de Técnica e Gestão Moderna (ITGM), responsável pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Eusébio.

Segundo o médico, a empresa, com sede no Rio de Janeiro, tem como único contrato publicizado, como consta em seu site oficial na internet, a parceira com a prefeitura de Eusébio. No contrato, é dispensado quase R$ 1.000.000 por mês (quase R$ 12 milhões por ano), o que daria para construir uma estrutura capaz de garantir, aproximadamente, 4 mil cirurgias ortopédicas por ano.

Não consta no contrato a quantidade de atendimentos feitos e nenhum detalhamentos de como é prestado o serviço. Diante disso, o Dr.Henrique, deixa o questionamento: o serviço prestado é condizente com o dinheiro público pago?