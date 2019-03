“Vamos entregar mais de 6 mil casas ainda neste ano”, afirma Zezinho

O governador Camilo Santana ao lado do Ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto e do secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque, entregam nesta quarta-feira (20), as 9h, em Fortaleza, 1.248 unidades habitacionais do residencial Cidade Jardim II, localizado no bairro José Walter, em Fortaleza.



Unidades habitacionais do residencial Cidade Jardim II, no bairro José Walter, em Fortaleza

O residencial faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida e os apartamentos a serem entregues recebem o investimento total de R$ 89.856.000, sendo R$ 78.624.000,00 do Governo Federal e R$ 11.232.000,00 do Governo do Estado. O complexo Cidade Jardim II possui um total de 5.968 unidades habitacionais, e com esta entrega serão 5.232 unidades inauguradas.

Em entrevista à edição desta quarta-feira, 20, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior), o secretario das Cidades, Zezinho Albuquerque, destacou que o governador Camilo Santana tem se preocupado muito com a habitação no Estado do Ceará. “Nos quatros anos passados, o governador entregou cerca de 32 mil unidades e hoje estamos entregando 1.248 unidades e vamos entregar mais de 6 mil ainda neste ano”, afirma Zezinho.

Minha Casa Minha Vida no interior

Zezinho também fala do Minha Casa Minha Vida no interior, e destaca que temos grandes projetos e um deles seria para os municípios do Massapê, Sobral e Juazeiro do Norte. “Tivemos agora em Quixerê, inaugurando uma grande urbanização”, relata secretario.

Investimentos

Ao ser questionado a respeito do saneamento básico pelo Jornalista Beto Almeida o secretario das Cidades, afirma que o governador Camilo Santana está assinando em alguns dias com o grupo Alemã, KfW. O banco irá fornecer um empréstimo de cerca de R$ 300 milhões de reais para o saneamento no estado do Ceará.



Confira a entrevista com o secretario das Cidades Zezinho Albuquerque na íntegra clicando no player abaixo!