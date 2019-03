Vapt Vupt chega à marca de 8 milhões de usuários

Oito milhões de pessoas atendidas. Essa é a marca que deve ser comemorada, nesta segunda-feira (18), nas unidades do Vapt Vupt. O número é o somatório dos atendimentos realizados nas quatro unidades: Juazeiro do Norte, Sobral e Fortaleza (Antônio Bezerra e Messejana). Liderando a procura, estão a emissão de RG (Pefoce), a busca de emprego nas agências do Sine/IDT e os serviços do Detran.

Somente em 2018 foram recepcionados pelo Vapt Vupt, no Estado, 2.433.405 usuários, número 27,84% superior aos registrados no ano anterior. E a procura segue crescente em 2019. Em janeiro e fevereiro, as quatro unidades já realizaram 491.262 atendimentos.

Para a secretária-executiva de Cidadania e Direitos Humanos, Lia Ferreira Gomes, o número confirma o sucesso do projeto Vapt Vupt.

O Vapt Vupt foi pensado de forma a facilitar o acesso do cidadão a esses serviços essenciais. Eles ficam em lugares estratégicos e reúnem uma extensa gama de ofertas. Alcançar os oito milhões de atendimentos mostra que estamos construindo a política correta, destaca Lia Ferreira Gomes.

Central de serviços

O Vapt Vupt é uma central de serviços que concentra, em único local, atendimentos de órgãos como Cagece, Detran, Pefoce, Sine/IDT, TRE e Defensoria Pública. Além disso, os cidadãos têm acesso à consulta ao SPC (CDL); à inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), que permite a inclusão no programa federal Bolsa Família, por exemplo; emissão de carteira de estudante; solicitação de seguro-desemprego, entre outros.

O agendamento eletrônico, pela internet, para emissão de 1ª e 2ª vias do documento de identidade nas unidades do Vapt Vupt é feito pelo site da SPS, através do link: https://www.sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt/ (site da SPS > Serviços > Vapt Vupt). Por meio do site, o cidadão pode agendar um horário em qualquer um dos Vapt Vupt.

Serviço

→ Fortaleza

Vapt Vupt Messejana

▫ Endereço: Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408, Messejana (ao lado do terminal de ônibus da Messejana)

▫ Mais informações: (85) 3218.5200

Vapt Vupt Antônio Bezerra

▫ Endereço: Rua Demétrio de Meneses, 3.750, Antônio Bezerra (ao lado do terminal de ônibus de Antonio Bezerra)

▫ Mais informações: (85) 3207-1500

→ Juazeiro do Norte

▫ Endereço: Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120, Centro

▫ Mais informações: (88) 3572.4700

→ Sobral

▫ Endereço: Rua Coronel José Silvério, 201, Centro

▫ Mais informações: (88) 3695.3100