Vapt Vupt ultrapassa 1,4 milhão de atendimentos no Ceará

De janeiro a julho de 2018, as unidades de Vapt Vupt do Estado realizaram um total de 1.410.805 atendimentos. Coordenadas pela Secretaria da Justiça e Cidadania, as centrais de serviço estão localizadas em Fortaleza, nos bairros Antônio Bezerra e Messejana, que totalizaram mais de 907 mil serviços, e nos municípios de Juazeiro do Norte e Sobral, com mais de 502 mil atendimentos.

O mês de julho, devido às férias escolares, está entre os meses com maior procura. No total, 212.191 serviços foram realizados. Apenas nesse mês, foram emitidos 42 mil documentos de identidade. Os órgãos mais procurados foram a Perícia Forense do Ceará, Pefoce, o Sine/IDT, o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, e o Departamento Estadual de Trânsito, Detran, para os serviços de emissão de RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor e carteira de motorista.

Na região metropolitana, o maior número de serviços foi realizado no Vapt Vupt Antônio Bezerra e, no interior, os maiores números foram da unidade de Juazeiro do Norte. Os Vapt Vupt funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h.