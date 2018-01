Vapts Vupts batem a marca de 5 milhões atendimentos

Desde dezembro de 2014 até hoje, os quatro Vapt Vupt realizaram cinco milhões de atendimentos. Dentre os serviços mais requisitados estão emissões de RG, CPF, carteira de trabalho e carteira de motorista. As centrais de serviço, coordenadas pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado (Sejus), estão localizadas em Fortaleza, nos bairros de Messejana e de Antônio Bezerra, e também nos municípios de Sobral e Juazeiro do Norte.

A unidade de Messejana, localizada ao lado do terminal de ônibus, foi a que mais realizou atendimentos desde a sua criação, totalizando 1.917.020. Além de central de serviços, os Vapt Vupt também desenvolvem campanhas junto à população, como combate ao câncer de mama e de próstata, doação de sangue, conscientização no carnaval, doação de cabelos, preservação do meio ambiente, entre outros.

Com informação do Governo do Estado do Ceará