Varejo registra melhor Natal desde 2010

O varejo teve seu melhor Natal desde 2010, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Serasa Experian. De acordo com a instituição, as vendas na semana de 18 a 24 de dezembro registraram alta de 5,6% em relaçao ao mesmo período do ano anterior.

O número está em linha com a previsão da Confederação Nacional do Comércio (CNC), que projeta crescimento de 5,2% para este ano. Também nesta terça-feira, a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) divulgou crescimento de 6% no faturamento. Já a SPC estima crescimento de 4,7% nas vendas.

O crescimento ocorre após três anos seguidos de queda. Em 2016, o tombo foi de 4%. Em 2010, melhor ano da economa brasileira na última década, as vendas de Natal avançaram 15,5%. Os dados da Serasa são baseados nas consultas realizadas no banco de dados da instituição.

Segundo os economistas da Serasa, o número melhor pode ser explicado pela recuperação da renda do brasileiro, impulsionado pelo alívio da inflação. Com alimentos baratos, sobra mais dinheiro no bolso do consumidor para comprar. A instituição também destacou a queda gradual do desemprego, além da melhora dos níveis de confiança e do recuo dos juros — hoje em 7% ao ano, mínima histórica.

Com informações O Globo