Varjota: criminosos fortemente armado invade município para assaltar banco

Cerca de 10 bandidos invadiram na madrugada desta quarta-feira, 24, o município de Varjota para assaltar a agência bancaria do Bradesco, localizado na rua Clóvis Ximenes no centro da cidade.

Os bandidos chegaram por volta de 01:00 hrs e se espalharam pelas ruas do centro onde fizeram vários disparos de armas de grosso calibre, deixando a população assustada. Para chegar na agência bancaria o grupo roubou uma topic e fez várias pessoas reféns, e ao chegar no local os criminosos atiraram na porta do banco, o grupo usava armas de grosso calibre, capsulas deflagradas de fuzil 7,62 foram encontradas nas ruas do centro após a ação criminosa.

No momento que os criminosos invadiram o município, policiais do deslocamento de Varjota estavam em Sobral em uma ocorrência.

Segundo informações preliminares, ainda não se tem detalhes se os bandidos conseguiram roubar o dinheiro do cofre do banco já que os caixas eletrônicos não foram violados.