Várzea Alegre foi a cidade que mais contratou em fevereiro, segundo Caged; Limoeiro do Norte foi a que mais deminitiu

O Ceará perdeu 375 postos de trabalho formal, conforme dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged). Mesmo com saldo negativo, alguns municípios tiveram bom desempenho. Os destaques vão para Várzea Alegre (que admitiu 345 trabalhadores mais do que demitiu), Juazeiro do Norte (199), Tauá (85), Quixeramobim (71), Morada Nova (66) e Paracuru (61).