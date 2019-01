Vazamento de cano deixa milhares de moradores sem água na Sapiranga, Cagece diz que problema está sendo sanado﻿

Posted on

A população da Sapiranga está desde terça-feira às voltas com problema de falta de água, e a situação não é decorrente dos ataques criminosos que acontecem há 16 dias em Fortaleza, mas devido a um vazamento na Rua Olegário Memória, que acabou criando uma piscina no meio da via, e que está sendo utilizada pela criançada da região para lazer. Há três dias que moradores ligam para a Cagece para consertar o vazamento sem retorno.

A falta d’água já atinge diversos condomínios na região. O morador da região e líder movimento Eu Quero Paz na Sapiranga, Wander Alencar, denunciou o caso nas redes sociais e publicou um vídeo apresentando o problema.

Sobre o caso, a Assessoria de Comunicação da Cagece, enviou uma nota à nossa redação, afirmando que o vazamento foi retirado na tarde desta quinta-feira. “Por se tratar de uma rede de grande diâmetro, foi necessário paralisar temporariamente o abastecimento do local para execução do serviço. O equilíbrio completo do sistema deve acontecer até às 21h de hoje (17)”, disse.

A empresa solicita que sempre que houver indícios de vazamento, a orientação é que a população entre em contato com a companhia, imediatamente, pelos canais de atendimento disponíveis como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, a assistente virtual da Cagece, que atende pelo site www.cagece.com.br.