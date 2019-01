Veja imagens dos ataques desta madrugada na RMF

Posted on

Na noite de quarta-feira, 2, e madrugada desta quinta-feira, 3, uma série de ataques de criminosos à equipamentos públicos deixou a polícia cearense em alerta.

Houve incêndio à equipamentos de fotossensores na Avenida Washington Soares e, nas proximidades do Makro, na BR 116; fogo ateado em ônibus nos Bairros do Parque São José e Edson Queiroz, na cidade de Fortaleza, e a tentativa de derrubada de um viaduto, em Caucaia, com a explosão da base de uma coluna de concreta.

Este foi o primeiro recado em 2019 de grupos com supostas ligações com facções.