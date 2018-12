Veja o funcionamento de órgãos e equipamentos estaduais durante o feriado de Réveillon

Durante o Ano Novo, alguns órgãos ligados ao Governo do Ceará e equipamentos públicos de lazer funcionarão em regime diferenciado na Capital e em outros municípios para o atendimento à população.

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão durante a véspera e o feriado de Réveillon, respectivamente segunda-feira (31) e terça-feira (01), para atendimento e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do Estado.

As lojas de atendimento estarão fechadas durante os dois dias, e retomarão as atividades normalmente na quarta-feira (2), a partir das 8h.

A Cagece orienta aos clientes que necessitarem de atendimento durante os dias de plantão que entrem em contato pela central telefônica (0800.275.0195), pelo atendimento virtual da Gesse, assistente virtual da companhia, através do endereço www.cagece.com.br e pelo Cagece App (aplicativo gratuito, disponível para iOS e Android).

No dia 31, as estações fecharão as bilheterias mais cedo. No dia 1º, não haverá operação em nenhuma das linhas, na capital e no interior. O funcionamento normal, nos horários regulares, será retomado no dia 2. Ainda não foram definidos os horários da Linha Sobral.

Horários de funcionamento no dia 31:

Linha Sul: de 5h30 às 16h15

Linha Oeste: de 5h30 às 15h55

VLT Parangaba-Mucuripe: de 6h às 12h40

VLT do Cariri: de 6h às 16h25.

O Banco de Leite do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), em Fortaleza, não cessará os atendimentos nesta reta final do ano, para garantir a amamentação dos recém-nascidos internados na unidade neonatal. O serviço destinado ao cuidado das mães estará disponível 24h, em fins de semanas e feriados.

Para quem deseja doar leite, basta efetuar a ligação gratuita pelo número 0800 286 5678. As dúvidas são esclarecidas e as orientações transmitidas para que a doadora possa proceder, de maneira segura, na hora de ordenhar e conseguir guardar o excesso de leite no congelador, até sete dias sem deixar descongelar.

As Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa) nos municípios de Maracanaú, Barbalha e Tianguá estarão fechadas no dia 1º de janeiro. As feiras do dia 31 de dezembro funcionarão normalmente, com os entrepostos abrindo os portões para os compradores a partir das 2h.

As atividades das manhãs de domingo no Parque Estadual do Cocó (Projeto Viva o Parque, trilhas ecológicas guiadas e passeios de barco) seguem normalmente.

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) informa que no dia 31 de dezembro, a Central de Atendimento Telefônico 155, localizada em Canindé, funcionará em regime de plantão. Os usuários poderão utilizar o serviço entre 8h e 20h.

A Central 155 vai garantir atendimento ao público que precisar entrar em contato com o serviço para consultar ou registrar manifestações de Ouvidoria ou pedidos de informações.

O cidadão ainda pode utilizar a plataforma Ceará Transparente, através do endereço https://cearatransparente.ce.gov.br/, para fazer sugestões, elogios, reclamações, críticas, denúncias, solicitações de serviços e informações pertinentes ao Poder Executivo Estadual.

A Central de Atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, pelo número 155 (sem custo nenhum para o cidadão).

