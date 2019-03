Veja o funcionamento dos serviços públicos no feriado de 25 de março

Na próxima segunda-feira (25) será feriado estadual, oportunidade na qual se comemora a Data Magna cearense, dia em que se aboliu a escravidão no estado no ano de 1884. O Governo do Ceará está divulgando como vai funcionar alguns serviços básicos para a população, como atendimento de saúde, mobilidade urbana e fornecimento de água.

Saúde

Os serviços de urgência e emergência em saúde funcionarão normalmente no feriado do dia 25 de março, incluindo as 34 Unidades de Pronto Atendimento no Ceará. As UPAs funcionam 24 horas e atendem com base na classificação de risco, que indica a urgência e gravidade de cada caso.

O paciente que chega a uma UPA 24h, passa primeiro pelo acolhimento, onde é feito sua ficha. Em seguida, é classificado por um enfermeiro, de acordo com a gravidade do seu problema. Essa classificação de risco é baseada em um protocolo, onde o paciente é identificado por meio de pulseiras em cinco cores diferentes, cada uma representando o nível de atenção requerida.

Cagece

A Cagece funcionará em regime de plantão para atendimento de manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no Interior. O plantão nas unidades de negócio tem por objetivo garantir o fornecimento de água e a prestação de serviços de coleta de esgoto com normalidade durante o feriado.

Todas as lojas de atendimento da companhia estarão fechadas durante o feriado. No sábado (23), abrirão apenas a loja Aldeota, das 9h às 13h, e a do Centro, das 8h às 12h. As demais retomarão as atividades na terça-feira (26), a partir das 8h.

Os clientes que necessitarem de atendimento durante o feriado devem entrar em contato por meio dos canais de atendimento disponíveis: Central de Atendimento (0800.275.0195); aplicativo Cagece App (disponível para IOs e Android); e a Gesse, atendente virtual da companhia, através do endereço www.cagece.com.br.

Metrô e VLT

A Cia Cearense de Transportes Metropolitanos informa que todas as linhas do sistema metroviário funcionarão normalmente em Fortaleza (linhas Sul, Oeste e VLT Parangaba-Mucuripe), região do Cariri e Sobral.

Veja abaixo o horário de operação de cada sistema:

LINHA SUL

5h30 às 23h (segunda a sábado)

LINHA OESTE

5h30 às 20h40 (segunda a sábado)

VLT PARANGABA-MUCURIPE

6h às 13h e 16h40 às 20h (segunda a sábado)

VLT DE SOBRAL

5h às 23h (segunda a sexta-feira)

VLT DO CARIRI

6h às 19h (seg a sex)

6h às 14h (sábado)

com Governo do Ceará