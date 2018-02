Veja o que abre e fecha no Carnaval e Quarta-Feira de Cinzas em Fortaleza

É celebrado nesta segunda-feira (12) e terça-feira, (14) o carnaval. A data altera alguns serviços em Fortaleza, como os shoppings, que terão lojas e quiosques fechados entre domingo e terça, com exceção a praça de alimentação e cinema.

Já os supermercados funcionam normalmente, segundo a Associação Cearense de Supermercados. Diferente das padarias, que funcionarão pelo sistema facultativo, como informa o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará.

Na quarta-feira (14) alguns estabelecimentos abrem normalmente e outros com mudanças no horário.

Lojas no Centro de Fortaleza funcionam no sábado, mas fecham no domingo a terça. Já na quarta voltam a funcionar a partir das 12h. (Foto: Reprodução/TV Verdes Mares)

Veja como funcionam alguns serviços e comércios no Ceará:

Shoppings

Os shoppings no sábado (10) continuam com a mesma funcionalidade. Já do domingo (11), segunda-feira (12) e terça-feira (13), têm as suas lojas fechadas, mas a praça de alimentação, cinemas e áreas de lazer atendem normalmente. A Praça de Alimentação e Lazer fica das 9h às 15h, Lojas Americanas, no Jóquei das 11h às 21h e Via Sul das 12h às 21h. O Super Lagoa no North Shopping Fortaleza tem funcionamento das 7h às 22h.

O cinema funciona conforme a programação habitual. Já na quarta-feira (14) as lojas e quiosques estão abertas das 12h às 22h, alimentação e lazer das 12h às 22h.

O posto de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do North Shopping Jóquei fecha de sábado (10) a quarta (14), retomando as atividades na quinta-feira (15).

RioMar

As duas unidades do shopping RioMar em Fortaleza, no Bairro Presidente Kennedy e Papicu, terão lojas, quiosques e serviços públicos estarão fechados entre domingo e terça-feira de carnaval. Cinema e lazer funcionam normalmente. Os shoppings terão programação de carnaval com bailinhos, shows e eventos de pet. Todos com entrada gratuita.

Na Quarta-Feira de Cinzas (14) lojas e quiosques voltarão ao funcionamento normal a partir do meio-dia, com a “Quarta Elétrica”, promoção que oferece descontos de até 70% nas lojas participantes. As operações de alimentação começam às 10h na quarta.

Shopping Iguatemi

Nesta sexta e sábado, o Iguatemi funciona normalmente, das 10h às 22h. Já, no domingo a terça, as lojas e quiosques ficam fechados, exceto a Praça de Alimentação,das 10h30 às 22h, assim como o cinema. Na quarta, as lojas voltam a funcionar a partir das 12h, e a Praça de Alimentação, às 10 h Durante todos os dias, o Hipermercado Extra funcionará normalmente, das 7 h à 0 h.

Shopping Parangaba

Domingo a terça as lojas e quiosques do Shopping Parangaba estarão fechadas.Com exceção a Praça de Alimentação das 10h às 22h, o Game Station e o cinema UCI que funciona de acordo com os horários de suas sessões. A programção total do shopping volta a funcionar a partir de meio-dia na quarta.

Shopping Del Passeo

No Del Passeo as lojas estarão fechadas. A Praça de alimentação, lojas americanas e cinema vão funcionar no domingo a terça, 11h às 22h, 12h às 21h e a partir de 13h, respectivamente. Na quarta as lojas voltam a funcionar normalmente das 12h às 22h.

North Shopping Sobral

As lojas e quiosques do North Shopping Sobral estarão fechadas no domingo a terça. No estabelecimento funcionar apenas praça de alimentação das 11h às 22h, cinema das 14h às 22h, Lojas Americanas das 11h às 21h e Academia Smart Fit das 9h às 15h.

Na quarta as lojas e quiosques funcionam das 12h às 22h e academia das 6h às 23h.

Lojas de rua

Conforme o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), as lojas de rua funcionam normalmente no sábado (10) fecham no domingo (11), segunda-feira (12) e terça-feira (13). Já na quarta-feira voltam a funcionar a partir das 12h.

Padarias

O funcionamento é facultativo, de acordo com o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará.

Supermercados

Funcionam normalmente durante o período do Carnaval e quarta-feira de cinzas, conforme a Associação Cearense de Supermercados.

Postos de gasolina

O Sindicato dos Empregados de Postos de Combustíveis informou que os postos de gasolina estarão abertos normalmente durante o feriado.

Hospitais

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, todos os Frotinhas, Gonzaguinhas, IJF e Unidades de Pronto-Atendimento estarão com o atendimento normalmente.

Os postos de saúde fecham. A exceção são os postos Paulo Marcelo, que fica no Centro e Messejana. Eles estarão com funcionalidade apenas as salas de vacinação, no período de 8 às 16h.

O Posto Paulo Marcelo funciona sábado (8) e domingo (9). Já o Posto de Messejana abre segunda (12) e terça-reira (13). Na quarta-feira (14) o funcionamento inicia às 13 horas.

Mercado Central

Segundo a administração do Mercado Central, o funcionamento será normal, exceto da terça-feira (13) que será fechado. O espaço fica na Rua Alberto Nepomuceno, 199, no Bairro Centro, em Fortaleza, de segunda-feira a sexta-feira das 8h àS 18H, no sábado das 8h àS 17H e domingo 8h àS 13h.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão, para atendimento de manutenção das redes de água e esgoto a partir da sexta-feira (9). Com retorno das atividades a partir das 12h da quarta-feira (14). As lojas de atendimento ficam fechadas no Carnaval.

A Cagece orienta aos clientes que necessitarem de atendimento durante esse período, que entrem em contato imediato por meio dos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento 0800.275.0195.

Enel

A Enel Distribuição Ceará montou um esquema especial de atendimento para o feriado. A companhia manterá equipes de plantão em pontos estratégicos em todo o Estado, a fim de agilizar o atendimento emergencial.

O esquema especial envolve também a área de atendimento ao cliente, que funcionará normalmente, 24 horas por dia. As lojas de atendimento estarão fechadas durante o período, e abrirão normalmente na quarta-feira (14), a partir de meio-dia.

Bancos

Agências bancárias não funcionam na segunda feira e na terça-feira, de acordo com o Sindicato dos Bancários do Ceará. Na quarta, o atendimento começa ao meio-dia.

Hemoce