Veja o que abre e o que fecha em Fortaleza no feriado da Proclamação da República

Confira o funcionamento dos estabelecimentos da cidade neste 15 de novembro:

Comércio

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), os estabelecimentos do Centro e de outros locais da Cidade terão ponto facultativo nesta quinta. Assim, o funcionamento depende de cada lojista.

Supermercados

De acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), haverá funcionamento normal.

Postos de combustíveis

Funcionarão normalmente, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais do Estado do Ceará (Sindipostos).

Agências bancárias

De acordo com o Sindicato dos Bancários do Ceará, as agências estarão fechadas. Pagamentos e demais serviços podem ser feitos nos caixas eletrônicos e via aplicativos. Na sexta-feira, 16, haverá funcionamento normal.

Correios

As agências não vão realizar atendimento ao público na quinta. Na sexta-feira 16, o funcionamento é normal.

Hemoce

A unidade da avenida José Bastos terá atendimento das 8 às 13 horas. Os postos de coleta do Instituto Doutor José Frota (IJF) funcionam das 13 às 17h30min.

Hospitais, postos de saúde e UPAS

A Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) informa que durante o feriado do dia 15 de novembro vão funcionar os postos de saúde Paulo Marcelo e o Messejana. Funcionamento de hospitais e Unidade de Pronto Atendimento (UPAS) será normal.

Metrofor

Não haverá funcionamento do Metrô de Fortaleza neste feriado, conforme o Metrofor. Na sexta-feira, 16, as linhas voltam a funcionar normalmente.

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Terá programação normal de cinemas, teatro e auditório. Planetário também funciona, das 17 às 20 horas. Os museus estão fechados para montagem de nova exposição.

Enel

Lojas de atendimento estarão fechadas. Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, os clientes podem entrar em contato pela Central de Atendimento (0800 285 0196).

Shoppings

Shopping Benfica

Lojas, quiosques, lazer e praça de alimentação funcionarão normalmente entre 10 e 22 horas.

North Shopping Fortaleza

O funcionamento do North Shopping Fortaleza é normal nesta quinta-feira. Lojas, quiosques e praças de alimentação funcionam das 10 às 22 horas.

North Shopping Jóquei

O funcionamento do North Shopping Jóquei também será normal. Lojas, quiosques e praças de alimentação funcionam das 10 às 22 horas.

Via Sul Shopping

O funcionamento do Via Sul Shopping também é normal, das 10 às 22 horas..

Shopping Del Paseo

O funcionamento do shopping Del Paseo será normal.

Grand Shopping Messejana

O funcionamento do Grand Shopping é normal, das 10 às 22 horas.

Shopping Aldeota

O funcionamento do Shopping Aldeota é normal, das 9 às 21 horas.

Shoppings Riomar Kennedy e Fortaleza (Papicu)

As lojas, quiosques e praças de alimentação dos dois shoppings funcionarão normalmente das 10 às 22 horas.

Shopping Iguatemi

As lojas, quiosques e praças de alimentação funcionarão normalmente, de 10h às 22h, neste feriado.

OFF Outlet

O OFF Outlet, em Caucaia, funciona normalmente das 9 às 21 horas.

Com informação do G1