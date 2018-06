Veja o que abre e o que fecha no Ceará na quarta-feira, durante jogo Brasil e Sérvia

Os jogos do Brasil na Copa do Mundo da Rússia alteram o horário de alguns serviços em Fortaleza e outras cidades do Ceará. As lojas de shopping e do Centro de Fortaleza terão horário diferenciado e podem fechar durante as partidas da seleção brasileira, a critério de cada lojista.

O Brasil enfrenta a Sérvia às 15h da quarta-feira (27), na arena Luzhniki, em Moscou, no último jogo da primeira fase da Copa do Mundo. Caso o Brasil avance até a final da Copa do Mundo, o último jogo da seleção ocorre em 15 de julho.

Bancos

As agências bancárias de todo o país terão horário de funcionamento diferenciado para o atendimento ao público nos dias de jogos da seleção, segundo informou a Federação Nacional dos Bancos (Febraban). Nesta quarta-feira, as agências de Fortaleza e interior funcionam das 9h às 13h.

Comércio de rua

As lojas do centro de Fortaleza estão livres para abrir ou não, durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo. De acordo com o empresário Assis Cavalcante, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), fica a cargo de cada empresário estabelecer horários de funcionamento.

Shoppings

No caso de lojas dos shoppings ficou acordado que o fechamento fica a critério de cada empresa, mas existe o compromisso de reabrir meia hora após o fim da partida. “Os lojistas de shoppings têm a faculdade de fechar as portas de suas lojas meia hora antes dos jogos do Brasil e a obrigação de reabrir até meia hora após o término da partida”, explica Assis Cavalcante. A praça de alimentação dos shoppings funciona normalmente mesmo durante as partidas.

Ônibus com frota reduzida

O número de ônibus de transporte público circula com frota reduzida na quarta, durante o jogo do Brasil. Durante o restante do dia, todos os veículos circulam normalmente. Algumas linhas não terão sua frota reduzida; onze linhas funcionarão com 70% dos veículos disponíveis; e outras 93 linhas funcionarão com 80% da frota disponível no horário do jogo.

Escolas e Universidades

As escolas da rede privada de ensino e as universidades particulares não funcionarão na quarta-feira. O mesmo ocorre com as universidades. As escolas da rede pública municipal e estadual de ensino seguem o esquema de funcionamento da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado.

Governo do Ceará

O Governo do Ceará estabeleceu um horário diferenciado durante os jogos da seleção brasileira na competição. Os serviços públicos do estado funcionarão das 14h às 18h, quando os jogos se realizarem às 9h; e das 8h às 13h, quando as partidas forem às 15h.

O estado decretou ponto facultativo nos dias em que os jogos ocorrerem às 11h ou às 12h. O Brasil, porém, não joga nesses horários durante a primeira fase da copa.

Vão funcionar serviços essenciais como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, polícias e serviços de saúde.

Prefeitura de Fortaleza

Em dias de jogo do Brasil os órgãos da Prefeitura de Fortaleza funcionam das 13h às 17h, quando o jogo se realizar às 9h; das 8h às 12h se o jogo for às 15h; e ponto facultativo se for às 11h ou às 12h

Justiça

O Tribunal de Justiça do Ceará terá horário diferenciado durante os jogos no Brasil. Na quarta-feira, o horário de funcionamento da Justiça estadual será das 8h às 13h.

Supermercados

De acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados de Fortaleza vão fechar 30 minutos antes dos jogos e reabrir 30 minutos após.

Padarias

As panificadoras deve funcionar de acordo com a escolha de cada empresário do setor. Segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará, a grande maioria funciona normalmente, inclusive durante as partidas do Brasil.