Veja o que abre e o que fecha no Ceará no feriado de São José

O feriado de São José, padroeiro do Ceará, altera o funcionamento do comércio e serviços. As agências bancárias e os postos de combustíveis não funcionam durante a data. Já as lojas de ruas e padarias têm abertura facultativa. Os shoppings abrem normalmente na segunda.

Confira a lista completa do que abre e o que fecha neste feriado:

Supermercados

Segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu) os supermercados em todo o estado abrem normalmente neste feriado de São José.

Postos de combustível

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos) os postos de combustíveis de Fortaleza não vão funcionar, nesta segunda-feira (19). Nas demais localidades fica a critério de cada prefeitura. Sem acordo com os trabalhadores na convenção coletiva, o sindicato dos empresários e postos de combustível recomendam que os postos não abram nos feriados na capital.

Mercado Central

Segundo a administração do Mercado Central, o funcionamento nesta segunda-feira (19) é facultativo, no horário de 8h às 13h. O espaço fica na Rua Alberto Nepomuceno, 199, no Bairro Centro, em Fortaleza.

Lojas do Centro

Conforme o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), o comércio de Fortaleza é facultativo, ou seja, fica a critério do entendimento entre patrões e funcionários abrir ou não neste feriado.

Padarias

O funcionamento é facultativo do feriado, de acordo com o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará.

Hospitais

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, todos os Frotinhas, Gonzaguinhas, IJF e Unidades de Pronto-Atendimento estarão com o atendimento normalmente.

Os postos Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS), durante o feriado não terão atendimento.

Enel

A Enel Distribuição Ceará manterá equipes de plantão em pontos estratégicos em todo o estado, a fim de agilizar o atendimento emergencial.

O esquema especial envolve também a área de atendimento ao cliente, que funcionará normalmente, 24 horas por dia. As lojas de atendimento estarão fechadas durante a segunda-feira (19), e abrirão normalmente na terça-feira (20).

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão, para atendimento de manutenção das redes de água e esgoto. Já as lojas de atendimento ficam fechadas no no feriado e terça retornam.

A Cagece orienta aos clientes que necessitarem de atendimento durante a segunda, que entrem em contato imediato por meio dos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento 0800.275.0195.

Agências bancárias

Segundo a Associação de Bancos do Estado do Ceará (Abance) as agências bancárias de Fortaleza não funcionam nesta segunda-feira. Os trabalhos voltam normalmente na terça-feira.

Shoppings

Shopping Del Passeo

No Del Passeo as lojas, quiosques e praça de alimentação, funcionam normalmente. O regime é das 10h às 22h. O cinema funciona normalmente a partir das 13h.

RioMar

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy funcionarão normalmente, das 10h às 22h, com todas as lojas, operações de alimentação, cinema, atrações de entretenimento e quiosques abertos.

As duas unidades do shopping RioMar em Fortaleza, no Bairro Presidente Kennedy e Papicu, terão lojas, quiosques e serviços públicos em funcionamneto habitual.Lojas, Praça de alimentação, cinema, atrações de entretenimento e quiosques abertos.

Shopping Iguatemi

Nesta segunda, o Iguatemi permanece com atividades e horários de lojas, cinemas, e praças de alimentação normais, no feriado.

Shopping Parangaba

O Shopping Parangaba está com lojas, quiosques, Praça de Alimentação e cinema funcionando normalmente durante a segunda.

Grand Shopping