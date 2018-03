Veja o que abre e o que fecha no feriadão da Semana Santa

O feriadão da Semana Santa, entre a Sexta-feira da Paixão (30) e domingo (1º), altera o funcionamento de serviços e estabelecimentos no Ceará. O TRE não funciona a partir desta quarta-feira (28). As repartições públicas municipais e estaduais têm ponto facultativo na quinta-feira (29).

Segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados têm funcionamento normal durante o feriadão, enquanto que nas padarias, o funcionamento depende de cada estabelecimento. Confira abaixo o que abre e o que fecha nesse feriado prolongado:

Lojas de rua

Conforme o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas) o comércio do Centro de Fortaleza e as lojas de rua fecham na sexta-feira (30) e voltam a funcionar normalmente no sábado (31) e domingo (1°).

Supermercados

Segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu) os supermercados em todo o estado abrem normalmente durante o feriado da Semana Santa.

Padarias

De acordo com o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará, o funcionamento é facultativo durante o feriadão.

Bancos

Agências bancárias fecham na sexta-feira (30). Contas com vencimento marcado para esta data poderão ser pagas na segunda-feira (2) sem multas e juros.

Mercado Central

Segundo a administração, o Mercado Central, não funciona na sexta-feira (30), mas retorna as atividades no sábado (31), das 8h às 16h e domingo (1°), das 8h às 13h.

Mercado dos Peixes

O Mercado dos Peixes, na Avenida Beira-Mar, funciona normalmente durante o feriadão. A venda de pescado fresco será a partir das 6h.

Metrofor

Na sexta-feira (30) não opera. Operação normal no sábado (31), exceto na linha ramal Parangaba-Mucuripe.

Hospitais

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, todos os Frotinhas, Gonzaguinhas, IJF e Unidades de Pronto-Atendimento estarão com o atendimento normalmente.

Os postos Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS), durante o feriado não terão atendimento. Com exceção a sala de imunização do posto de Messejana, das 8h às 16h30, na quinta-feira (29) e sexta-feira (30) e o posto Paulo Marcelo, no sábado (31) e domingo (1°), das 8h às 16h30.

TRE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará informa que os Cartórios Eleitorais, em todo o Estado, os postos de atendimento, na capital e no interior, e a Secretaria do Tribunal não funcionão a partir desta quarta-feira (28).O serviço volta a atender na segunda-feira (2).

Postos de combustível

Por conta de uma liminar, postos de combustíveis que não funcionaram nos feriados dos últimos 10 dias, vão abrir no feriadão.

Enel

Durante o feriadão as lojas de atendimento estarão fechadas. A Enel vai manter equipes de plantão para atender os clientes do Ceará. O esquema especial envolve também a área de atendimento ao cliente, que funcionará normalmente, 24 horas por dia.

Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, o contato da Central de Atendimento é 0800 285 0196.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão, para atendimento de manutenção das redes de água e esgoto. Já as lojas de atendimento ficam fechadas no feriado e segunda retornam.

Os clientes que necessitem de atendimento podem entrar em contato com a companhia pela Central de Atendimento (0800.275.0195).

Shoppings

Del Paseo

As lojas do shopping estarão fechadas, com apenas funcionamento na Praça de Alimentação, das 11h às 22h e o cinema, das 13h, na sexta-feira (30). No sábado (31) e domingo (1°) o shopping funciona normalmente, das 10h às 22h.

Shopping Iguatemi

Na sexta-feira (30), o shopping tem funcionamento apenas do cinema, Praça de Alimentação, Lojas Americanas e Hipermercado Extra. No sábado (31) e no domingo (1°) o shopping funciona normalmente.

Parangaba

Nesta sexta-feira (30) somente a Praça de Alimentação, cinema e opções de lazer funcionam no shopping, das 11h às 22h. Já no sábado (31) e domingo (1°) funcionam normalmente, das 10h às 22h , e das 13h às 21h, respectivamente.

Shopping Aldeota

Lojas e quiosques fecham no Shopping Aldeota na sexta (30), funcionanando apenas a Praça de Alimentação, das 11h às 21h. A programação volta ao normal no sábado (31) e domingo (1°).

RioMar