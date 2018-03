Veja o que abre e o que fecha no feriado da Data Magna neste domingo (25) no CE

ia que lembra a abolição da escravatura no Ceará, a Data Magna é celebrada neste domingo (25), feriado estadual. Alguns serviços vão ter o funcionamento modificado. Os postos de combustível não funcionarão em Fortaleza e em Juazeiro do Norte. Lojas do comércio do Centro de Fortaleza podem abrir. Confira o que abre e o que fecha: