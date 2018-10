Veja o que abre e o que fecha no feriado de Nossa Senhora Aparecida em Fortaleza

Postos de combustível

Os postos de Fortaleza abrem normalmente durante o feriado da sexta, como informa o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

Supermercados

De acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os estabelecimentos funcionam com horário de atendimento normal.

Bancos

Segundo informações do Sindicato dos Bancários do Ceará (Seeb/CE), as agências bancárias não funcionam, mas os clientes poderão utilizar os caixas eletrônicos das unidades para realizar operações simples, como saque e transferências. O atendimento volta a normalidade na segunda-feira (15).

Mercado Central

O Mercado Central terá o funcionamento normal na sexta, ficando aberto das 8h às 16h. O espaço fica na Rua Alberto Nepomuceno, 199, no Bairro Centro, em Fortaleza.

Shoppings

Os shoppings Benfica, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Iguatemi, Via Sul, North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Sobral Shopping, Grand Shopping e Parangaba funcionam normalmente das 10h às 22h.

Postos de saúde

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), somente dois postos de saúde na Capital terão funcionamento na sexta, das 8h às 17h: o Paulo Marcelo, que fica na Rua 25 de Março, 607, no bairro Centro e o de Messejana, localizado na Rua Guilherme Alencar, s/n.

Lojas

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL) informa que o comércio e as lojas de rua funcionam normalmente na sexta.

Correios

No feriado, não haverá expediente nas agências dos Correios. Horários normais nas agências que habitualmente abrem aos sábados.

Padarias

O funcionamento das padarias é facultativo na sexta, de acordo com o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informa que funcionará em regime de plantão durante o feriado, para atendimento de manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do estado.Já as lojas de atendimento da companhia permanecem fechadas na sexta e retornam com o serviço na segunda-feira (15).