Municípios cearenses registram fortes índices pluviométricos

As chuvas voltam ao Interior do Estado nesta quinta-feira, 10! Pelo menos 75 Municípios do Ceará registraram índices pluviométricos consideráveis, de quarta para quinta. São Gonçalo do Amarante (112.8 mm), Quixeramobim (91.0 mm no posto Riacho do Algodão e 71.2 mm no Riacho Verde) e Ipu (60 mm) registraram as maiores chuvas.

O Ceará registrou, entre as 7h desta segunda-feira (7) e as 7h desta terça (8), chuvas em, pelo menos, 75 municípios. Até o momento, os maiores acumulados informados foram em Granja (100 mm), Viçosa do Ceará (85,4 mm) e Icó (59 mm).

Neste momento, a previsão é de nebulosidade variável com chuvas em todas as regiões do Estado.

Quem também sofreu com as fortes precipitações foi o município de Santana do Acaraú. Na tarde dessa quarta-feira, 9, a chuva durou cerca de 40 minutos e, por conta dos fortes ventos, ocasionou quedas de árvores, danos em postes de iluminação, placas de trânsito e casas destelhadas. Parte da cidade ficou sem iluminação por quase duas horas.

Foi a primeira grande chuva do ano na cidade. A Defesa Civil do Município deve fazer o levantamento dos estragos e encaminhar o relatório para a prefeitura.

Maiores chuvas do Estado

10 maiores chuvas por posto, segundo a Funceme: