Veja os resultados dos clubes cearenses nessa quarta-feira

A rodada foi cheia para os times cearenses, tanto na Copa do Brasil, como no Campeonato Cearense. Na Copa do Brasil, Ceará e Atlético Cearense conseguiram vaga para a próxima fase – desembolsando uma ótima grana para as equipes (990 mil reais). Já no Cearense, o Fortaleza estreou com vitória e o Guarany bateu o Horizonte.

O alvinegro de Porangabussu arrancou um empate de 1×1 contra o Central, de Pernambuco, fora de casa, o que dá a vantagem do empate ao Vozão. Com o gol do lateral esquerdo Felipe Jonatan, a equipe cearense teve um bom primeiro tempo – mas acabou levando o empate no final da etapa; diferente da segunda parte do duelo, quando foi muito lento e viu o Central chegar perto da vitória. O técnico Lisca, vendo a possibilidade de deixar escapar a classificação, colocou Roger e Chico, dando um equilíbrio maior ao confronto. No final, o duelo acabou assim e o alvinegro segue na competição.

Jogando em casa, outro que conseguiu um ótimo resultado na competição mais democrática do país foi o Atlético Cearense, que bateu o Joinville, no PV, com dois gols de Dudu. O time, que esteve com um jogador a menos desde os 39 minutos da primeira etapa, garante uma classificação inédita na competição, assegurando mais de 1 milhão de reais por avançar para o próximo embate. Na 1ª fase, o time cearense já tinha garantido 525 mil reais e agora receberá mais 625 mil.

Já no Campeonato Cearense, o Fortaleza estreou com uma bela vitória sobre o Barbalha, time que acabou na liderança do primeiro turno da competição. Na Arena Castelão, o Leão não encontrou grandes dificuldades para montar o placar. Com gols de Tinga, Junior Santos e Ederson, em favor dos donos da casa, e de Rael para os visitantes, o confronto foi válido pela primeira rodada da segunda etapa da competição regional.

Com dois gols de Waldison, quem também comemorou vitória pelo Cearense foi o Guarany, fora de casa, contra o Horizonte. O rubronegro saiu na frente, no início da segunda etapa, levou o gol de empate que saiu dos pés do meia Trindade, e depois voltou a ficar na frente, situação que persistiu até o final do embate. Com a vitória, o Guarany salta para a 4ª posição na tabela, atrás de Ceará, Ferroviário e Fortaleza, todos com 3 pontos.