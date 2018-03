Veleiro suíço é atacado por piratas no litoral de Fortaleza

Compartilhar no Facebook

Um veleiro da Suíça que estava ancorado nas proximidades do litoral de Fortaleza foi atacado e assaltado por piratas na noite de segunda-feira. A informação foi confirmada pela Marinha do Brasil apenas nessa quarta por meio da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE), que enviou equipe ao local para prestar apoio inicial.

De acordo com a Polícia Civil, dois turistas suíços prestaram depoimento à Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur). Conforme levantamentos policiais, os assaltantes levaram dinheiro e pertences pessoais. Os estrangeiros não registraram Boletim de Ocorrência (B.O).

Um Inquérito policial foi instaurado na Deprotur no sentido de apurar as circunstâncias do ocorrido e identificar os autores.

Essa não é a primeira vez que estes grupos, chamados de piratas por estarem em grupo e assaltarem em alto mar, assaltam embarcações no litoral de Fortaleza. Em 2013, um iate foi roubado duas vezes na altura da orla próxima ao Mercado dos Peixes. À época, o comandante do iate contou que o assalto foi feito por dois grupos, um que teria chegado de barco e outro que chegou à nado.